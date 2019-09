Céline Dion aux Vieilles Charrues en 2020

View this post on Instagram

🎶 "J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs" 🎶 On n’en revient toujours pas : @celinedion ouvrira la 29e édition du festival jeudi 16 juillet 2020 !! 😍 INFOS BILLETTERIE 59€ hors frais de location Mise en vente mercredi 9 octobre à 10h sur www.vieillescharrues.asso.fr UNIQUEMENT