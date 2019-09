Brandon Prust lance un cri du coeur à Maripier Morin

Brandon Prust a manifesté sa peine dans une story Instagram envoyée à Maripier Morin le vendredi 27 septembre. Dans une série d’images, l’ancien joueur de hockey, a cité quelques passages de la chanson Hold Me While You Wait, de Lewis Capaldi.

«Si tu veux me faire perdre mon temps, gaspillons-le de la bonne manière», écrit-il avant d’ajouter les passages suivants.

Voici la chanson dont il est question en entier :

Maripier Morin et Brandon Prust ont confirmé le 7 septembre avoir mis fin à leur relation amoureuse, alors que des rumeurs couraient depuis plusieurs semaines à cet effet.

«La vie n'est pas un long fleuve tranquille et [celui-ci] amène [son] lot de vagues. Brandon et moi, après y avoir longtemps [réfléchi], avons décidé de poursuivre nos routes séparément. J'aimerais vous remercier sincèrement de votre amour et de votre support au fil des 10 dernières années. Ce sont des moments extrêmement difficiles et merci d'avance de nous respecter dans notre désir de ne pas en parler [davantage]», avait écrit l’animatrice sur Instagram.

De son côté, Brandon avait annoncé la nouvelle presqu'au même moment à ses abonnés.