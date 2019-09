Elle reçoit 500 lettres de sa compagnie d’assurances en 5 jours

Une résidente du Maine s’est vue submergée de courriers provenant de la compagnie United Healthcare pendant 5 jours d’affilée.

En ce jour de la marche pour la Terre, il est bon de constater que certaines entreprises vivent encore au vingtième siècle en continuant de bombarder leurs clients de paperasses inutiles.

Stephanie Lay a donc reçu par la poste plus de 500 enveloppes provenant de sa compagnie d’assurances. Ces communications, sûrement d’une extrême importance, lui seraient parvenues entre jeudi de la semaine dernière et lundi de cette semaine.

Elle a affirmé que tout a commencé jeudi quand elle a reçu 46 lettres d’un seul coup. Et l’on ne parle pas ici de lettres différentes. Oh que non! Il s’agissait bel et bien de la même lettre, le même message, envoyé 46 fois plutôt qu’une.

«J'ai immédiatement appelé United Healthcare pour leur dire que j'avais reçu 46 fois la même lettre», a-t-elle affirmé en entrevue avec CNN .

Cette intervention téléphonique n’a pourtant pas ralenti la cadence de l’assureur qui a continué à lui parvenir des lettres au cours des jours suivants. De sorte que Stephanie Lay s’est retrouvé avec plus de 500 belles enveloppes dont plusieurs contenaient le même même message. Comme du spam en papier!

La plupart de ces communications écrites étaient adressées à son fils autiste qui habite dans un centre de soins privé. Du moins, si elle se fiait à l’inscription sur l’enveloppe.

Par contre, lorsque Madame Lay a ouvert une première enveloppe, elle s’est vite rendu compte que les lettres en question étaient plutôt adressées au ministère de la Santé et des Services sociaux du Maine!

United Healthcare lui a expliqué que cette surabondance de courrier était due à un problème de «codage». Ah bon.

Le géant de l’assurance a tenu à se faire rassurant en disant qu’il s’affaire à résoudre le problème. Toutefois, pour des raisons de confidentialité, il ne peut donner de détails sur la façon dont il va s’y prendre.

Ironiquement, toutes les lettres reçues par Madame Lay se terminaient par une note incitant ses clients à ne plus utiliser de papier dans les plus brefs délais.

«Je pense qu’ils ont dû raser la moitié d’une forêt juste pour m’envoyer ça», a-t-elle blagué.