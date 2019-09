Dany Turcotte change la formule de ses cartes à «Tout le monde en parle» après 16 ans

Fini le plastique pour les cartes de @danyturcotte ! Il passe aux cartes en carton recyclé et plantables!

Une fois plantée dans un terreau humide, la carte germera et donnera de belles fleurs. C'est parfait pour ceux et celles qui trouveront leur carte un peu trop baveuse.#tlmep pic.twitter.com/FZfOHb16EL