Arrêtez tout ce que vous faîtes pour écouter cette reprise de Céline Dion en «power metal»

Vous êtes déçu que Céline annule ses concerts? Voici une reprise pour vous sustenter d’ici le prochain spectacle de la diva de Charlemagne.

Le groupe britannique DragonForce s’est approprié le classique de Céline Dion My Heart Will Go On.

On est loin, voire très loin, de la balade se retrouvant sur la trame sonore du film Titanic en 1997.

Selon Songfacts, Céline elle-même n’appréciait pas la chanson lorsqu’elle l’avait entendu en pré-production avant de l’enregistrer elle-même.

Sous l’insistance de René Angélil, Céline a tout de même enregistré un démo en une seule prise pour se débarrasser. Et pourtant, cette version enregistrée du premier coup est devenue un classique des années 90!

Peut-être aurait-elle eu un coup de cœur instantané si elle avait entendu la version de DragonForce?

Cette version revisitée de My Heart Will Go On se retrouve sur l’album Extreme Power Metal de DragonForce sorti la semaine dernière.