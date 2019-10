10 «mesures environnementales révolutionnaires» pour la CAQ

Après avoir défendu le troisième lien à Québec comme un «projet vert» et déclaré vouloir couper plus de forêts pour réduire les émissions de GES, la Coalition avenir Québec semble définitivement sur la bonne voie.

On trouve cependant qu'elle pourrait en faire plus pour l’environnement.

On le sait, ce n'est pas facile de trouver des solutions innovantes et rassembleuses, mais on pense avoir de bonnes idées.

L’équipe d’experts de Zone AssNat s’est donc réunie pour faire des propositions qui concordent avec les dernières annonces du gouvernement Legault.

1. Asphalter l'Ile d'Orléans pour cueillir des fraises en char afin que plus de personnes consomment local

2. Remplir le Lac-Saint-Jean de déchets pour cesser de les enfouir dans le sol

3. Couper tous les arbres de Montréal pour que les routes respirent un peu

4. Bulldozer les berges des Îles-de-la-Madeleine parce que ça commence à niaiser ce projet-là

5. Un troisième lien en bois parce que c'est green

6. Installer un grand filet dans le fleuve pour qu’on arrête de se faire déranger par les poissons

7. Construire un métro en Beauce pour se donner bonne conscience

8. Brûler les déchets en plastique pour donner un break au fleuve Saint-Laurent et les océans en général

9. Mettre en place une loi interdisant le covoiturage et le transport en commun afin de réduire le nombre de personnes sur les routes

10. Abolir l’hiver pour réduire la consommation d’énergie liée au chauffage des maisons