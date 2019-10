Guy Nantel passe 3 minutes dans la marche pour le climat et finit son vox pop devant un Costco

L'humoriste Guy Nantel vient de publier son vox pop réalisé au cœur de la grande marche pour le climat de Montréal, vendredi dernier, le 27 septembre.

Le Sac de chips vous avait d'ailleurs averti de la présence de l'homme au micro.

Selon nos calculs scientifiques, M. Nantel a donc passé environ trois jours en montage.

Mais après trois minutes de vidéo tournées dans la marche montréalaise, coup de théâtre! Comme l'humoriste controversé jugeait qu'il n'avait pas assez de bonnes réponses et de gens motivés, il a décidé de poursuivre ses entrevues express dans un stationnement.

À voir ici donc:

Au Sac de chips, on a aussi réalisé notre vox-pop dans la marche, et on a eu du GROS FUN!

Regardez ça ici: