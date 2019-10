Une fille qui s'est fait grossir les lèvres 15 fois et les bobettes de la femme d'Hitler: on rit des nouvelles avec l'humoriste Émilie Ouellette

Grosse semaine au Sac de chips. Des bobettes vendues ben chères et une fille qui se fait grossir les lèvres beaucoup trop de fois (avant de peut-être exploser).

Comme le veut maintenant la grande tradition, on a présenté les nouvelles absurdes de la semaine aux membres de notre équipe. Ils ont aimé. Mais cette semaine, on innove! Nous avons invité l'humoriste Émilie Ouellette à rire avec nous, et elle n'a pas déçu. Regardez ça ci-haut.

Les nouvelles qui nous ont fait réagir cette semaine:

1. Un rare duel de grizzlys capté sur vidéo qui ne vous donnera pas envie d'être là.

2. Elle fait grossir ses lèvres 15 fois et ça pourrait continuer.

3. Quelqu'un vient d'acheter les bobettes de la femme d'Hitler .

4. Un couple de Floride fait l'amour dans une voiture de police et l'homme se sauve complètement nu.

5. PFK crée un sandwich monstrueux.

Regardez aussi nos autres vidéos, les nouvelles sont incroyables chaque semaine: