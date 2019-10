Kylie Jenner se serait séparée de Travis Scott, le père de Stormi

Attention, nouveau rebondissement chez les Jenner-Kardashian. Kylie Jenner, la benjamine de la gang, ne serait plus en couple avec le père de son enfant, Travis Scott.

En effet, la plus jeune milliardaire «self-made» du monde et son chum des deux dernières années seraient actuellement en pause de leur couple et passent du temps séparés l’un de l’autre.

Après quelques mois difficiles pour Kylie et Travis, alors que la jeune femme a découvert des «preuves» que son amoureux la trompait (même si on ne sait pas exactement quoi), les soupçons de rupture ont été amplifiés par l’absence de Travis Scott au mariage de Hailey et Justin Bieber. Kylie y est allée accompagnée de sa sœur, la mannequin Kendall, et de sa fille, Stormi.

Louche.



Travis et Kylie ont débuté leur relation en avril 2017. En septembre de la même année, les rumeurs de grossesse se sont faites de plus en plus insistantes et c’est finalement en février 2018 que la petite Stormi est née, à la surprise générale. En effet, Kylie avait gardé sa grossesse secrète.



Étrange timing, puisque les amoureux doivent apparaître dans une édition spéciale de Playboy cet automne.