La descente aux enfers d’Ophélie Winter émeut l’Europe

Celle qui a déjà été une star dans les 90 traverse des moments très difficiles et son désespoir a ému les internautes francophones du monde cette semaine.

Ophélie Winter. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais vous vous rappelez sûrement de cette chanson, et surtout de ce vidéoclip qui avait tourné en boucle à MusiquePlus en 1996.

La chanteuse pop franco-néerlandaise de 45 ans, qui avait la jeune vingtaine alors qu’elle était au sommet de sa gloire, n’a plus de domicile fixe en France, est ruinée et aurait été menacée par son ex, en plus d’avoir des ennuis de santé.

Comment peut on laisser une femme qui nous a donner tellement de bonheur dans les années 90 , comme cela ! C'est juste ignoble ! 😢😡 #opheliewinter pic.twitter.com/Hr8H6yoPOQ — ☞ Joooonazz' ☜ (@Jonath____Gthhh) September 28, 2019

C’est d’abord le magazine Public qui a exposé les déboires de la chanteuse avec des photos la montrant amaigrie et transportant ses possessions dans des boîtes de carton. Les images ont fait le tour de la toile et ému les Français.

J'espère vraiment qu'ophelie winter va remonter la pente...

C triste d'en arriver là... #opheliewinter pic.twitter.com/CzZfc5xRdG — Lucky ❤💙 (@Loulou_Baby_) September 29, 2019

J’espère qu’Ophélie Winter va remonter la pente. C’était vraiment notre idole quand on était jeune. Et une pionnière du rnb français et ça m’attriste les médias qui s’empressent de poster des photos d’elle désemparée pour faire du chiffre. pic.twitter.com/ay85qBFVMq — Coumbis (@ItsHopeLowie) September 28, 2019

Des explications inquiétantes

Le 23 septembre, quelques jours après la diffusion de ces images, Ophélie Winter a accepté de s’entretenir au téléphone avec Cyril Hanouna à l’émission «Touche pas à mon poste».

La star n’avait rien de rassurant à annoncer.

«Je suis seule, j’ai été beaucoup trahie, j’ai eu des problèmes de santé et je me démerde toute seule et c’est pas la rigolade» a-t-elle lancé. La Française prétend ne pas être «sans domicile fixe», puisqu’elle affirme ne plus vivre en France. C’est pourquoi elle n’aurait pas de logement dans l’Hexagone. Elle y vivait jusqu’à récemment en se promenant d’un hôtel à l’autre ou encore dans sa voiture, une petite Smart, en traînant ses possessions avec elles. «Je ne demande rien à personne» a-t-elle confié. Mais sa voiture aurait récemment été saisie et Winter aurait coupé le contact avec son avocate.

Ophélie Winter : les photos de sa vie dans la rue émeuvent les internautes https://t.co/Y1yB0Ri9SG via @lindependant — Surroca henri (@surrocahenri) October 2, 2019

Selon ce que rapporte Paris Match, ses ennuis auraient commencé après son divorce avec un homme d’affaires hollandais avec qui elle vivait à Dubaï.

«Ce serait arrivé il y a 20 ans, je me serais suicidée avec mon string. Là, je suis en train de découvrir un état où tu fais ce que tu veux» a-t-elle ajouté au téléphone. La femme n’a pas de projet professionnel et elle trouve ça difficile. «Forcément tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d’argent, t’es pas au top. Je m’ennuie.»

Ophélie Winter en danger?

Toujours selon l’animateur de «Touche pas à mon poste», Cyril Hanouna, l’ancienne star pourrait même être en danger. Il a fait ses révélations inquiétantes le 27 septembre, quelques jours après s’être entretenu avec elle. Il affirme que la police était même venue en studio au cas où Winter se déplacerait.

La police française lance un avis de recherche pour retrouver Ophélie Winter "dont la vie serait en danger suite à des menaces de mort sérieuses d’un de ses ex-compagnons" - VIDEO #OphélieWinter #menaces #police #tpmp #video https://t.co/m3R31QxdJI — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 27, 2019

«Un avis de recherche a été placardé dans tous les commissariats de la région parisienne (...) Un ex-compagnon d’Ophélie Winter veut sa peau.» L’homme aurait fait des menaces contre elle.

#NEWS 📍: "Un ex-compagnon d’#OphelieWinter veut sa peau. Nous souhaitons la protéger", explique la police, qui a lancé un avis de recherche...https://t.co/tinwGtJVY3 — Ciné Télé Revue (@cinetelerevue) September 27, 2019

Malheureusement, pour l’instant, la chanteuse ne donne plus de nouvelles.