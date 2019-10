Ophélie Winter blessée dans un accident de voiture: elle est maintenant introuvable

La descente aux enfers de la chanteuse française Ophélie Winter semble continuer.

Hier, nous rapportions que la femme de 45 ans était introuvable depuis la fin du mois de septembre. On sait maintenant pourquoi.

En effet, les médias français ont appris jeudi en fin de journée que la chanteuse est disparue à la suite d’un accident de voiture survenu le 25 septembre dernier.

Ophélie Winter a été blessée dans un accident de voiture: depuis, elle est introuvable https://t.co/l9nB3leXoW — RTL info (@rtlinfo) October 3, 2019

L'hebdomadaire Closer rapporte que celle qui chantait «Shame on U» en 1996 roulait dangereusement. Elle allait très vite et aurait même roulé à contresens, selon des témoins. Les détails entourant l’accident ne sont pas connus, mais on sait que la chanteuse a été hospitalisée près de Paris pour de légères blessures. Elle a quitté l'établissement après quelques heures en signant une décharge.

C’est depuis cette date qu’Ophélie Winter n’a pas donné signe de vie.

Des proches ont tenté de la joindre, en vain.

Une descente aux enfer qui a ému les internautes

C’est d’abord le magazine Public qui a exposé les déboires de la chanteuse, le 23 septembre, avec des photos la montrant amaigrie et transportant ses possessions dans des boîtes de carton. Les images ont fait le tour de la toile et ému les Français.

La chanteuse pop franco-néerlandaise de 45 ans, qui avait la jeune vingtaine alors qu’elle était au sommet de sa gloire, n’a plus de domicile fixe en France, est ruinée et aurait été menacée par son ex, en plus d’avoir des ennuis de santé. Tous les détails de l'histoire dans le lien suivant.