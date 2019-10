Kaïn fête son 20e de façon «inclusive»

John Coltrane

Un an après avoir fait paraître Both Directions at Once : The Lost Album, un LP disparu du légendaire John Coltrane, son étiquette sort un autre as de sa manche : un second disque perdu du musicien jazz culte (retrouvé à Montréal de surcroît). Enregistré entre deux œuvres majeures — Crescent et A Love Supreme —, Blue World est aussi mystérieux que décontracté. Autant les puristes que les mélomanes appréciant ce genre en dilettante y trouveront leur compte. À écouter avec des lunettes de soleil tant c’est cool.