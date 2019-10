Un comédien établit un nouveau «record» en ne clignant pas des yeux pendant plus d’une heure et 17 minutes

Si jamais vous trouvez que certains talk-shows québécois ne volent pas haut, sachez qu’il y a vraiment pire aux Philippines.

La preuve: dans le cadre d’un segment de l’émission de fin de soirée philippine Eat Bulaga, un comédien a établi un nouveau «record» cette fin de semaine en ne clignant pas des yeux pendant une heure, 17 minutes et trois secondes.

Et comme s’il s’agissait du premier pas de l’homme sur Mars, le show de variété a minutieusement rapporté les moindres rebondissements sur Facebook et Twitter, ce qui a donné lieu à une collections de regards assez intenses merci.

Laban! Gaano katagal kaya hindi kukurap si Paolo? pic.twitter.com/1pZMLnqNtH — Eat Bulaga (@EatBulaga) October 5, 2019

41 minutes nang hindi kumukurap si Paolo! 😱 pic.twitter.com/LeqPrS5okT — Eat Bulaga (@EatBulaga) October 5, 2019

Sinong present sa pag-break ni Paolo ng world record na hindi kumukurap? Hello sa 60k na nanonood!



Watch EAT: https://t.co/JNwC4a1kzR pic.twitter.com/TZGQCQMkai — Eat Bulaga (@EatBulaga) October 5, 2019

Alors, doit-on féliciter l’acteur Paolo Ballesteros? Ou doit-on plutôt lui dire de se trouver un meilleur agent?

En tout cas, si on en juge par la forte réponse de ses fans sur les réseaux sociaux, il se pourrait que ce soit une question plus difficile que prévu à répondre...

1 hour 17 minutes and 3 seconds na hindi kumukurap!

Congratulations Paolo @pochoy29 🎉 pic.twitter.com/satX30ARfQ — Eat Bulaga (@EatBulaga) October 5, 2019

Soulignons toutefois que le «record» de Ballesteros n’a toujours pas été homologué par les Records Guinness et n’est donc pas «officiel», rapporte le Philippine Star.

Il faudra donc attendre encore un peu avant de sacrer l’homme «Champion 2019 de l’inutile»...

