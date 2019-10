Grégory Charles révèle s'être retrouvé à l'hôpital avec une commotion après s'être fait «frapper» par un caca d'éléphant

Grégory Charles y est allé d'une révélation pour le moins surprenante ce matin lors de son passage à Salut Bonjour: il a avoué avoir déjà subi une commotion à cause, tenez-vous bien, d'excréments d'éléphant.



Oui, vous avez bien lu!



Le chanteur s'est ouvert à propos de sa malchance, particulièrement en ce qui a trait aux animaux, sous le regard subjugué de Gino Chouinard et Sabrina Cournoyer.

Grégory s'est remémoré un événement particulièrement marquant qui s'est produit lors du tournage de la populaire émission Les Débrouillards, où il se passait toujours «un désastre» quand il était en contact avec des animaux.



«J'anime une émission à partir du Zoo de Granby. Et l'ouverture se fait, je suis juste derrière un éléphant. Et puis, on avait un réalisateur qui voulait vraiment être paddé de tous les bords, de tous les côtés, fait qu'on faisait jamais juste une introduction. [...] Pis le but de l'introduction, c'est: On me voit en gros plan, puis au fur et à mesure que j'explique, on zoom back, puis on découvre que je suis juste derrière le postérieur d'un éléphant. C'est drôle comme idée. On fait l'introduction une, deux, trois, cinq fois. À la cinquième fois, l'éléphant, pendant mon introduction, décide... oui. Et je sais pas si vous savez, mais une éléphant, ça fait pas «psshhh», ça fait «POW!». Et, c'est arrivé direct sur le côté de ma face. Commotion là, knockout, boom. Transporté à l'hôpital. Knockout absolu», a-t-il raconté en riant.



