[VIDÉO] Fatboy Slim fait danser la foule en remixant les paroles de Greta Thunberg

Les images de la jeune militante suédoise assénant un «right here, right now» bien senti ont fait le tour du monde.

Ses paroles engagées pourraient maintenant trouver écho sur les planchers de danse.

Après une adaptation remarquée d’un discours de Greta Thunberg en version death metal, c’est maintenant au tour de Fatboy Slim de s’approprier ses mots pour les mettre en musique.

Dès la semaine dernière en fait, le célèbre DJ proposait un remix de l’allocution de Greta Thunberg aux Nations Unies.

Mais, selon le NME , c’est hier soir qu’il a diffusé pour la première fois en spectacle son fameux mash-up.

À voir et entendre les réactions dans la vidéo, la foule semble conquise aux envolées environnementales de Greta. Comme si ses idées passaient mieux sur un beat.

Peut-être les DJs du Beach Club remixeront-ils les discours de Steven Guilbeault ou Laure Waridel l’été prochain?