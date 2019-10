[SONDAGE] Marwah Rizqy imite-t-elle bien Sylvain Lévesque?

On ne sait pas ce qu’il y a dans l’air, mais c’est rendu que tout le monde fait des imitations à l’Assemblée nationale.

C’est la députée libérale Marwah Rizqy qui est la dernière à avoir livré une performance.

La députée de Saint-Laurent et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation était à l’émission d’Antoine Robitaille à QUB radio, mardi, pour réagir aux accusations d’obstruction parlementaire à son endroit.

Dans l’entrevue, Mme Rizqy a imité le député de Chauveau, Sylvain Lévesque en 2013 «dans le cadre des maternelles 4 ans en milieux défavorisés».

«Ben là, les ratios! Un pour dix, ç’a ben du sens ça là là! Pis les conventions collectives, je veux ben là! Mais voyons, on est des législateurs. On peut mettre ça dans une loi!», a-t-elle dit en prenant une voix plus grave et un accent.

Personnellement, on ne sait pas trop quoi penser de cette imitation.

C’est pourquoi on vous demande votre avis.