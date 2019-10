Découvrez qui est le nouveau voisin de Vanessa Pilon et Alex Nevsky

Peu de temps avant la naissance de leur fille Claire, Vanessa Pilon et Alex Nevsky ont décidé de faire le grand saut et d'emménager en campagne.



C'est à Rougemont que la petite famille a désormais un pied à terre, sur un terrain où on trouve un verger.



Et pour une première fois, on pourra voir le couple, ensemble, à l'écran, dans un tout nouveau projet.



Les tourtereaux relèveront un nouveau défi dans une nouvelle série, intitulée Chante-moi la pomme, aux côtés de Michel Pilon, le père de Vanessa.







Ce dernier, qui a été chanteur à succès dans les années 1970, quittera la ville de Longueuil pour déménager sur le terrain de sa fille et son gendre.



On pourra parler d'une véritable affaire de famille, car le frère de Vanessa, Alexandre, prendra aussi part au projet, à titre d'homme à tout faire, alors que Michel Pilon sera le maître du chantier.



Tout ce beau monde aura la tâche de rénover une maison mobile en mauvais état.



La série sera disponible sur ICI Tou.tv Extra au printemps 2020.