Le cardigan de Kurt Cobain pourrait devenir l’objet de collection de Nirvana le plus cher qui soit

Les fans de Nirvana auront reconnu l’emblématique cardigan arboré par Kurt Cobain lors de la performance du groupe aux sessions Unplugged présentées à MTV.

Le cardigan en question se retrouvera en vente lors de l’événement Julien’s Auctions Icons and Idols: Rock and Roll sale qui se tiendra à New York les 25 et 26 octobre prochain.

Selon le JustCollecting News , le cardigan, qui était déjà vieux à l’époque où Cobain le portait, pourrait se vendre entre 200 000 et 300 000 $ américains. Un tel montant représenterait la plus haute somme dépensée pour un objet de collection de Nirvana.

Just Collecting

L’item avait déjà trouvé preneur en 2015 pour la somme de 137 500 dollars.

Toutefois, malgré son prix élevé, le vêtement de laine pourrait être déclassé par la fameuse guitare Fender gauchère de Cobain.

L’instrument avait d’ailleurs été conçu tout spécialement pour lui en 1993 par le manufacturier japonais FujiGen.

Cette Fender spéciale avait d'ailleurs accompagné le leader de Nirvana pour la tournée suivant le lancement de l’album In Utero en 1993.

L’achat de la précieuse guitare vient avec une lettre d’authenticité de la main même de Courtney Love, l’épouse de Cobain. Selon elle, il s’agissait d’une de ses guitares préférées.

Et à quel prix pourra-t-on se la procurer lors de la vente ? Son coût estimé se situe entre 300 000 et 500 000 dollars.

En espérant que le futur acquéreur du précieux instrument ne la démolisse pas sur scène comme l’a si souvent fait Cobain lui-même avec bien des guitares.