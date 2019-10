Quelle était la pire chanson des Beatles selon John Lennon?

Des extraits d’une entrevue du magazine Rolling Stone qui n’avait jamais été diffusée nous révèle la pièce que Lennon avait en horreur.

Le NME ra pporte que cet entretien datant de 1970 nous montre le rapport qu’entretenait l’auteur-compositeur avec une de ses propres créations.«Je n’ai jamais aimé Run For Your Life, parce que c’était une chanson que j'allais laisser tomber...»

La pièce maudite par son créateur se retrouve à la toute fin de l’album Rubber Soul.

Au cours de cette entrevue, Lennon avait aussi admis qu’il s’était fortement inspiré d’un passage précis des paroles de Baby Let’s Play House d’Elvis Presley.

Il faut dire que le passage en question n’est pas très tendre.

«Je préférerais que tu sois morte plutôt que tu sois avec un autre homme...»

(«I’d rather see you dead, little girl, than to be with another man»)

Ces mots ont été repiqués textuellement de la chanson du King du Rock ‘n’ Roll.

Dans la même entrevue, Lennon admet qu’il aimait s’approprier des passages précis d’une chanson existante pour en écrire une nouvelle.

Il est tout de même un peu sévère le John. Disque Dur trouve au contraire que Run For Your Life termine très bien l’album Rubber Soul.