Une campagne pour sauver d'une amputation la chienne Ruby, frappée par un chauffard et retrouvée derrière un Costco

Ruby, un caniche âgé de seulement six mois, a besoin de l'aide des Québécois pour son opération, sans quoi elle devra être amputée.



Il est possible que vous ayez déjà entendu parler de cette histoire, car la publication Facebook est rapidement devenue virale dans les derniers jours. On parle de près de 200 partages et près de 130 commentaires en l'espace de seulement quatre jours.





Sa maîtresse, Nancy Lussier, a lancé un véritable cri du coeur sur les réseaux sociaux.



Elle explique qu'après une visite chez le chirurgien orthopédiste, elle a appris que la belle Ruby avait le bassin défoncé et fracturé du côté gauche et côté droit. Seulement le côté droit va être opéré, car le côté gauche pourra guérir seul. La tête du fémur devra être enlevée, suite à quoi elle pourra remarcher et faire tout ce qu'elle faisait avant, car la guérison est certaine.



Or, la chienne ne peut être opérée seulement que lorsque la famille aura amassé les fonds nécessaires, sinon, ce sera une amputation.



«Ruby n'a que 6 mois elle est encore toute jeune et est en excellente santé ! Donnons lui sa chance de remarcher svp !», a imploré sa maitresse.





La famille avait perdu Ruby et cette dernière a été frappée par un chauffard qui a pris la fuite. Il s'est écoulé cinq jours avant que la famille ne la retrouve, alors que la pauvre bête s'était trainée et cachée derrière le Costco, à Pointe St-Charles. En plus de sa fracture au bassin, Ruby a également des écorchures, des épines de bois dans la peau ainsi qu'une infection vaginale causée par le froid. Elle a également dû se nourrir que de roches pendant ces cinq jours. Ouf!



Une page GoFundMe a également été mise sur pied. Sur celle-ci, Mme Lussier donne quelques informations supplémentaires à propos de Ruby, à quel point sa présence est importante au sein de la famille.



«Ruby aide beaucoup mon fils avec sa maladie (syndrome de Gilles de la tourette) depuis qu'on a Ruby mon fils ne fait plus de crise ou presque il s'est comment les gérer avec Ruby il s'enferme dans sa chambre et la caresse jusqu'à ce que sa crise passe. Et pour moi c'est comme mon enfant mon bébé!», a-t-elle écrit.



Au moment d'écrire ces lignes, plus de la moitié de l'objectif, fixé à 6000$, a été récolté. La date limite est le 17 octobre.

