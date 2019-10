4 fois où Yves-François Blanchet a pourfendu les caquistes

Le chef du Bloc québécois (BQ) est visiblement sur la même longueur d’onde que le gouvernement Legault en ce qui concerne plusieurs dossiers, mais ça n’a pas toujours été le cas.

Lorsqu’il était analyste politique, avant son couronnement comme chef du BQ, Yves-François Blanchet a pourfendu à plusieurs occasions François Legault et les caquistes sur les réseaux sociaux.

Les propos virulents de M. Blanchet lui attiraient d’ailleurs presque automatiquement les foudres de plusieurs internautes.

Un an plus tard, c’est comme si de rien n’était. On trouve ça bizarre.

En septembre, Blanchet affirmait même au Devoir qu’il était «“facile” de se poser en défenseur des positions du gouvernement du Québec». Il a aussi ajouté qu’il y avait des convergences entre les valeurs du Bloc et de la CAQ.

Voici quatre publications portant sur le premier ministre québécois et son parti dans lesquelles le chef du Bloc québécois n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.

Pas que @francoislegault soit homophobe. Je doute qu’il le soit. Mais chez ses électeurs, beaucoup le sont, ou ceux qui le sont le supportent, alors vaut mieux, vous savez, pas trop leur déplaire. C’est pas Chantal Rouleau dans PAT qui va militer pour les minorités sexuelles... https://t.co/hj0BGwUf2e — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) August 19, 2018

La CAQ et ⁦@francoislegault⁩ pratiquent un populisme réducteur misant sur les préjugés négatifs d’une part de l’électorat. Ils désignent quelqu’un à détester et qu’ils promettent de punir. Au seuil du pouvoir, M. Legault doit respecter l’État. https://t.co/hnfEbEhr6U — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) August 11, 2018

Force est d’admettre que Philippe Couillard n’avait pas tort: la position hostile aux immigrants et le test d’expulsion de @francoislegault et la CAQ vont mettre le Québec sur le même pied que les nationalistes européens de droite dans les médias du monde.https://t.co/0wlSxs0PQW — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) September 28, 2018