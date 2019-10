La plus belle photo animalière de l’année est folle raide

Quand le photographe chinois Youngqing Bao a immortalisé les secondes avant qu’une pauvre marmotte se fasse violemment dévorer par un renard, il ne se doutait surement pas que la photo lui vaudrait un honneur prestigieux.

Le musée d’histoire naturel de Londres lui a remis le grand prix dans le concours Wildlife Photographer of the Year, le concours de photographie de nature le plus prestigieux au monde.

Plus de 50 000 clichés ont été soumis pour l’édition de 2019, mais le jury international a eu un coup de coeur pour l’oeuvre de M. Bao.

L’image capte le moment précis où la marmotte aperçoit le prédateur. On confirme que l’hiver ne se prolongera pas de six semaines pour la pauvre bête.

«C’était le début du printemps sur les prairies du plateau tibétain du Qinghai et la neige commençait à fondre. Cette femelle renard avait trois renardeaux à nourrir...» a raconté l’artisan de la photo au Parisien .

«Les images du plateau tibétain sont déjà assez rares, mais capturer une interaction aussi puissante entre un renard tibétain et une marmotte, deux espèces essentielles à l’écologie de cette région de hautes prairies, c’est extraordinaire» a affirmé Roz Kidman Cox, président du jury.

