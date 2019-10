[VIDÉO] Il laisse sa petite-fille conduire son quadriporteur et le regrette instantanément

On a tous déjà été sur les genoux d’un parent en train de «conduire» un véhicule quand on était enfant.

Ce sont de beaux souvenirs.

Pour une petite fille de Dundee, au Royaume-Uni, ce moment lui aura valu une bonne frousse.

Pauvre elle.

Dans une vidéo maintenant virale, on peut très bien constater qu’elle ne fera plus jamais confiance à son grand-père et son véhicule de type quadriporteur.

«Regarde qui conduit!», peut-on entendre dire le monsieur avec sa petite-fille sur ses genoux.

Mauvaise idée.

Au même moment, l’enfant tourne le guidon vers l'étang à proximité.

Il était déjà trop tard.

Mentions spéciales au petit chien et à la personne qui filmait la scène sans rien faire.

