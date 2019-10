François Lambert se prononce sur la faillite de Caroline Néron

François Lambert est reconnu pour ne pas avoir la langue dans sa poche quand il publie des statuts sur Facebook. Son dernier statut, publié jeudi en début d'après-midi, ne fait pas exception à la règle.





Dans sa plus récente tirade, l'entrepreneur envoie une flèche à son ancienne collègue de l'émission Dans l'oeil du dragon, Caroline Néron, en se prononçant sur la faillite de celle-ci.



En fait, le statut de François Lambert fait écho directement à une vidéo que la femme d'affaires a publié un peu plus tôt sur son compte Instagram, où elle mentionne que c'est aujourd'hui qu'elle signe les papiers pour «laisser aller» son entreprise.



Dans les dernières semaines, elle avait documenté la fermeture de ses boutiques ainsi que son état d'esprit durant ces moments difficiles auxquels elle faisait face.



Or, François Lambert n'a pas pu se retenir de donner son avis sur la situation, car, à ses yeux, Caroline lui donne trop «de viande». Il comprend bien mal la vidéo, et pourquoi elle y fait «la promotion d'une faillite avec des comptes impayés» et estime que la vidéo manque de «gros bon sens». On vous laisse lire le tout par vous-même!



Dans les commentaires sous la publication, plusieurs des abonnés de François Lambert se sont dits en accord avec les propos tenus par ce dernier.



En seulement une heure, le statut cumule déjà près de 400 mentions «j'aime», une soixantaine de commentaires et une vingtaine de partages.



Est-ce que Caroline répliquera à François? À suivre!