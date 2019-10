Faites baigner vos testicules dans un jacuzzi conçu exprès pour eux

Après l’invention du télécopieur et celle de l’ouvre-boîte électrique, on pensait que l’être humain avait atteint le paroxysme de sa créativité technologique. On se trompait...

Des personnes humaines dotées d’une intelligence remarquable ont mis au point un petit appareil qui changera nos vies, spécialement si on est du genre masculin.

Voici le TESTICUZZI. (on le met en majuscules, parce que c’est très important.)

Image Testicuzzi

Le TESTICUZZI, dont le nom est une contraction des mots «testicules» et «jacuzzi», est un jacuzzi pour les testicules, comme son nom l’indique.

Alimenté par des piles, le TESTICUZZI émet des bulles d’air dans l’eau, ce qui, promet-on, procure une détente relaxante de la poche meurtrie après une journée à l’étroit dans des skinny jeans.

Il comprend un coussinet de silicone confortable pour reposer votre verge et un moulage ergonomique pour vos bijoux de famille.

Disponible en trois versions (le blanc, le noir, et plaqué d’or 14K), il se détaille au prix spécial de 39,95$ si vous optez pour une des deux versions de base.

La version «luxueuse» dorée, elle, se vend plutôt au coût de 10 000$, étatsuniens, il va sans dire...

Image Testicuzzi

Le concept a été lancé il y a quelque temps sur Kickstarter et l’équipe derrière cet objet révolutionnaire en est toujours à l’étape de récolter les fonds nécessaires pour le faire devenir entièrement réalité.

Vous pouvez d’ailleurs participer à son financement ICI.

Il également possible d’en pré-commander un exemplaire et, en principe, vous le recevriez le 10 décembre, soit juste à temps pour le mettre dans une boîte, emballer celle-ci et la déposer sous le sapin de Noël!

Faites plaisir à un homme. Offrez-lui un TESTICUZZI!

Parlant d'hommes et d'affaires, l'homme d'affaires François Lambert fait encore parler de lui!