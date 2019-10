Le fils de Victoria Beckham fréquente une sosie de sa mère

Tell me what you want what you really really want.

I wanna really really really really sortir avec une fille qui ressemble à ma mère.

Brooklyn Beckham, jeune humain résultant de l’union entre une Spice Girl et un joueur de soccer, serait amouraché de la modèle Phoebe Torrance.

L’homme de 20 ans et la femme, son aînée de sept ans, ont été aperçus ensemble avec des coeurs dans les yeux dans les dernières semaines.

Un seul hic.

Dans le passé, Mme. Torrance aurait arrondi ses fin de mois en exploitant le fait qu’elle ressemble étrangement à Victoria Beckham, la mère de son nouveau chum.

Selon ce qu’elle aurait dit à certains amis, sa ressemblance avec Posh Spice lui aurait valu quelques contrats d’imitatrice.

Oedipe much?

Nous souhaitons tout de même beaucoup de bonheur au jeune couple.