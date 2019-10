Karine Vanasse adresse un beau message à son amie Mariana Mazza

Dans un grand élan d’amour, Karine Vanasse a adressé un beau message à son amie Mariana Mazza.

Ce n'était même pas la fête de Mariana, c'est vraiment juste de l'amour gratuit! On aime.

C’est sous une photo des deux artistes québécoises que la comédienne, nouvellement maman, lui a écrit quelques lignes.



«Elle, elle offre des plantes et des livres en cadeau aux gens qu’elle aime et pense à porter un chandail rose fluo et un manteau rouge flash en venant te visiter parce qu’elle sait que ton enfant sera heureux de voir apparaître ces couleurs vives dans le salon. Elle, c’est mon amie. Et je l’aime. #enpassantjenesuispassigrandeetellenestpassipetite ••• Friendship will never be overrated», a souligné Karine Vanasse à l'endroit de son amie.



La photo choisie semble être une favorite pour les deux artistes, car Mariana a elle aussi déjà partagé ce mignon cliché des amies ensemble sur son compte Instagram.





Sous la publication, qui date de 2018, elle avait inscrit: «Elle, c’est ma plus belle découverte de l’année. Elle est non seulement talentueuse, mais dévouée, à l’écoute et présente pour les autres. Elle deviendra probablement une mère exceptionnelle. Elle est ma plus belle rencontre improbable. Je l’aime et je suis une privilégiée de l’avoir dans ma vie. Je lui souhaite l’amour du monde. Je t’aime mon amie . @karinevanasse ps : j’ai hâte d’éduquer un peu ton enfant :)»

L'amitié entre les deux femmes s'est réellement solidifiée alors qu'elles ont toutes deux participé au tournage du film à succès De père en flic 2, sorti en 2017.

Elles sont belles à voir!