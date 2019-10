6 vedettes québécoises qui se sont fait poser un toupette cet automne

On ne sait pas ce qui se passe, mais les vedettes arborent le toupette en grand cet automne.

12 ans après la grande vague de franges d’octobre 2007 lancées par Kate Moss, the toupette is back. Back again.

Voici les vedettes (auxquelles nous pouvons penser en ce moment) qui se sont fait poser la mode dans le front:

1. Isabelle Racicot

2. Sarah-Jeanne Labrosse

3. Marie-Ève Janvier

4. Véronique Cloutier

5. Marie-Mai

6. Ludivine Reding

*Cette liste sera mise à jour en direct au gré des passages chez le coiffeur.

