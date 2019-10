Ce cheval fait le mort chaque fois que quelqu’un veut le monter

Vous avez parfois l’impression que votre chat se paie votre tête avec ses caprices? Sachez que ce trait de caractère sournois ne se limite pas à la race féline.

Non, un cheval «paresseux» du nom de Jingang possède des talents de comédien hors pair quand vient le temps de promener un humain sur son dos dans son ranch mexicain. Aussi ratoureux que Jolly Jumper, Jingang feint la mort, rien de moins, quand un cavalier potentiel veut en faire sa monture.

Ses prouesses d’acteur qui lui feraient passer avec brio n’importe quelle audition pour n’importe quelle école de théâtre font l’objet d’une vidéo vite devenue virale sur Youtube.

Comme le précise le New York Post, ses exploit s ont généré 2.5 millions de visionnement à ce jour.

On peut y voir Jingang s’effondrer sur le sol comme s’il rendait son dernier souffle quand quelqu’un s’apprête à le mettre en selle. Et il recommence son manège à tous les coups!

Et pour être certain de convaincre son auditoire, en plus de se laisser tomber, le cheval sort la langue et ferme les yeux comme s’il vivait ses dernières secondes.

Mais sa mise en scène ne fait plus de secret pour les jockeys de l’écurie. Surtout que Jingang se redresse comme un jeune poulain fringant dès que la personne voulant le promener s’en va.

Sacré farceur ce Jingang!