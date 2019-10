François Lambert est allé boire une bouteille de vin chez Caroline Néron et ils ont vidé leur sac

Un chapitre de plus s’ajoute à la longue saga François Lambert/Caroline Néron.

Semble-t-il que les deux entrepreneurs auraient enterré la hache de guerre le temps de partager une bouteille de vin «correcte» mardi soir dernier.

C’est François Lambert qui a raconté l’histoire de la rencontre qui s’est déroulée mardi soir au domicile de Madame Néron.

C’est l’ancienne magnate des bijoux qui aurait lancé l’invitation au propriétaire de cabane à sucre, qui a quand même hésité avant d’accepter.

«Bon, ça se déroule vite dans ma tête. Je me dis : “ C’est certain qu’elle veut qu’on aille prendre un café pour me le lancer en pleine face.” Je prends mon courage à deux mains et je lui dis : OK!»

La rencontre de trois heures se serait déroulée dans le respect mutuel. Sans montée de ton. Sans prise de bec. Juste deux anciens dragons qui jasent «d’entrepreneuriat, de famille, d’ex, de décoration, de leurs parcours. Bref, de tout».

«On va se le dire, elle a des couilles. De m’inviter chez elle pour discuter, il faut le faire. Notez que c’était mieux qu’on fasse cette rencontre en privé, car le monde aurait trouvé cela bizarre de nous voir discuter normalement dans un resto. Car on a discuté normalement, personne n’a levé le ton et je n’ai pas reçu un verre de vin en pleine face.»

M. Lambert finit même le message avec des mots d’encouragement pour Mme Néron.

«Je considère avoir passé une belle soirée avec une battante qui saura rebondir, j’en suis certain!»

Nous sommes heureux de finalement pouvoir mettre cette affreuse chicane dernière nous.