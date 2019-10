Marianne St-Gelais semble avoir retrouvé l'amour et l'internet s'emballe

Est-ce qu'on en a manqué un bout? Il semblerait bien que Marianne St-Gelais ait retrouvé l'amour!



Mercredi, elle a publié une photo sur son compte Instagram. Une selfie tout ce qu'il y a de plus normal, mais c'est lorsqu'on s'attarde à la légende sous le cliché que tout semble indiquer que la triple médaillée olympique n'est plus un coeur à prendre!





«Wanna be with you everyday / Cause I've got a feeling that's beginning to grow / And there's only one thing I can say / I'm ready, to love you / I'm ready, to hold you», a inscrit Marianne sous la photo. Oui oui, du bon vieux Bryan Adams! Si ça, c'est pas un signe d'une fille en amour, on se demande ce que c'est!



• À lire aussi: Marianne St-Gelais se confie sur la solitude qu'elle a vécue après sa rupture

Mais ce n'est pas tout! Sous la publication, ses abonnés ont aussi semblé lire entre les lignes et comprendre la bonne nouvelle partagée par l'ancienne athlète. Et il va sans dire que ses abonnés s'emballent.



Nulle autre que Véronique Cloutier a même réagi avec des emojis de coeur qui veulent tout dire.

Les internautes se sont majoritairement dits heureux pour elle, même si on sentait un peu de jalousie de la part de certains. Voici quelques commentaires qu'on a recensés.

Il y a quelques semaines, elle avait également publié une photo d'elle aux pommes avec la légende suivante: «Maybe I’m too late to be your first but I’m looking forward to be your last love.»



La question à 1000$ reste: QUI est celui qui fait battre son coeur? Et bien, toujours si on se fie aux commentaires, l'utilisateur Instagram edspns a commenté un emoji avec des coeurs autour du visage, ce à quoi Marianne a répondu un emoji qui envoie des bisous. Ouhhhh!

En cliquant sur son profil, on remarque que cet homme mystérieux est également aux pommes sur sa photo à la une... un peu comme Marianne sur la publication plus haut. Bon, beaucoup de gens vont aux pommes à l'automne, nous direz-vous, mais c'est une piste!



Selon nos sources, les tourtereaux s'entraineraient au même endroit, soit Le Vestiaire dans Villeray. L'élu de son coeur se nommerait Elie.