[SONDAGE] Qui devrait remplacer Éric Lapointe à La Voix

Hier soir, la planète Terre a cessé de tourner pendant quelques instants: Éric Lapointe a, en effet, annoncé qu’il ne serait pas de retour comme coach à la populaire émission.

• À lire aussi: Éric Lapointe quitte La Voix à la surprise générale

Comme si on avait besoin de ça!



L'article du Journal de Montréal sur le sujet nous a toutefois appris, un peu plus tard, que le rockeur aurait été arrêté à Montréal, il y a quelques semaines, pour une histoire de violence envers sa femme.

Lapointe devrait comparaître pour répondre de ses gestes, d'ici quelque temps.

Il s'agit là d'un deuxième choc à encaisser pour ses nombreux fans.

Laissons faire Ti-Cuir revenons-en à l'émission maintenant orpheline d'un coach supplémentaire.

Un nouveau mentor pourrait revigorer le concept et renouveler l’intérêt des téléspectateurs envers le classique du dimanche qui n’est pas Tout le monde en parle.

Voici quelques candidats issus de notre imagination fertile.

(On vous fait voter pour votre préféré à la fin...)

Marc Labrèche

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Artiste multi-talentueux, Labrèche pourrait insuffler une dose de folie à un concept parfois un peu trop rigide. Mais c’est pas un chanteur...

Safia Nolin

Joël Lemay / Agence QMI

La mal-aimée de la musique québécoise gagnerait à mieux se faire connaître de la part du public. Mais le public, lui, est-il prêt pour Safia?

Gildor Roy

JdM

«C’est un acteur», diront les puristes. Faux! Gildor nous a donné deux classiques de la musique québécoise, les inoubliables «Une autre chambre d’hôtel» et «Donne-moi un bec».

Ginette Reno

Ben Pelosse / JdeM

Tout le monde aime Ginette! Et on veut voir à la télé, chaque semaine, la plus grande diva de la chanson québécoise. Désolé Céline...

Loud

Joël Lemay / Agence QMI

«Les rappeurs, ça ne sait pas chanter», diront les puristes. «Pas nécessairement», dirons-nous. Et ça ne l’a pas empêché de connaître une année record...

Marjo

Simon Clark/Agence QMI

Pour remplacer Lapointe, il faut une icône du rock. On ne sait pas où est Marjo en ce moment, mais elle est un monument du rock québécois.

Sondage Qui verriez-vous dans le siège d’Éric Lapointe à La Voix? Marc Labrèche Safia Nolin Gildor Roy Ginette Reno Loud Marjo Partagez votre résultat sur Facebook

À moins que l’on ne confie le siège à Anne-Marie Losique?!?