Un gérant de McDo lance un malaxeur à une cliente qui se plaint de sa commande

Parlez-moi d’un service après-vente. La cliente insatisfaite ne s’attendait sûrement pas à recevoir un malaxeur en cadeau pour s’être plaint d’une erreur dans sa commande.

Elle s’attendait encore moins à recevoir ledit malaxeur par la tête. Le client a toujours raison? Le gérant d’un McDonald’s du comté de Colerain dans l’Ohio semble n’avoir rien à cirer de cette adage consumériste.

Newsweek raconte q ue l’impulsivité de son geste envers une cliente lui aurait coûté son emploi.

Brittany Price, la cliente visée par le gérant s’exerçant au lancer du malaxeur, s’est retrouvée avec des blessures au nez et aux pommettes des suites de cette altercation.

Celle-ci est survenue à cause d’une erreur dans la commande au service à l’auto.

Se confiant à la chaîne WLWT, Pr ice a affirmé qu’après avoir calmement signalé l’erreur dans la commande, le gérant aurait pété un plomb. Tellement que les autres clients qui s’apprêtaient à faire leur commande ont préféré quitté les lieux.

La cliente aurait attendu 20 minutes au comptoir après avoir signalé l’erreur. Selon elle, le personnel du McDonald’s l’aurait ignoré sciemment.

Pendant ce temps, ses quatre enfants l’attendaient dans la voiture.

Découragée de ne pas se faire répondre, Brittany Price est retournée dans sa voiture pour chercher le reste de sa commande afin de se faire rembourser.

À son retour, l’attente s’est poursuivie. Elle a donc pris les grands moyens et a lancé ses sacs de nourriture au gérant qui l’ignorait.

Ce dernier aurait donc répondu à cet assaut en lui lançant un malaxeur. Le tir était d’une telle force que la cliente insatisfaite en fut renversée. Littéralement.

La scène a d’ailleurs été captée par les caméras de surveillance.

Le géant de la restauration rapide n’a pas tardé à réagir par la bouche d’un porte-parole : «La sécurité de nos clients et de nos employés est de la plus haute importance. Nous examinons la situation et prendrons les mesures appropriées une fois notre enquête terminée.»

Tout ça pour des Joyeux festins et quelques cheeseburgers!