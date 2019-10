Les plus beaux looks du tapis rouge du Gala de l'ADISQ 2019

Le meilleur de la musique québécoise était à l'honneur le dimanche 27 octobre, alors que se déroulait le Gala de l'ADISQ.



Pour l'occasion, chanteurs, musiciens, groupes et autres artistes oeuvrant dans le domaine musical ont défilé sur le tapis rouge dans leurs plus beaux looks!

Voici tous les looks du Gala de l'ADISQ:

Annie Villeneuve

JO�L LEMAY/AGENCE QMI



Claudine Prévost et Herby Moreau

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Patrick Watson

JO�L LEMAY/AGENCE QMI



Geneviève Jodoin

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Matt Lang

Photo Agence QMI, Joël Lemay



David Jalbert

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Lili-Ann De Francesco

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Koriass

Photo Agence QMI, Joël Lemay



FouKi

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Charlotte Cardin

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Souldia

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Corneille et sa conjointe Sofia

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Béatrice Martin (Coeur de Pirate)

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Pierre Lapointe

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Ariane Moffatt et sa conjointe Florence

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Valérie Carpentier

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Marie-Mai et David Laflèche

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Salomé Leclerc

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Dumas

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Mélissa Bédard

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Les Louanges

JO�L LEMAY/AGENCE QMI



Alex Nevsky et Jean-Philippe Perras

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Elisapie

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Étienne Drapeau

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Dany Bédar

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Roxanne Bruneau

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Ingrid St-Pierre

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Andréanne A. Malette

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Jonas et sa conjointe Carmen

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Amé

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Alexandre Stréliski

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Jérôme Couture

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Annie-Soleil Proteau et Pascal Bérubé

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Steve Jolin

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Bleu Jeans Bleu

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Florent Vollant

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Benoit Dorais

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Patrice Bélanger et sa conjointe Marie-Claude

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Stéphane Archambault et Marie-Hélène Fortin

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Mélissa Lavergne

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Sally Folk

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Debbie Lynch-White et sa conjointe Marina

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Philippe Fehmiu

JOËL LEMAY/AGENCE QMI



Hubert Lenoir

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Catherine Pogonat

Photo Agence QMI, Joël Lemay



Claude Bégin

Photo Agence QMI, Joël Lemay



2Frères