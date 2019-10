Liam Hemsworth et Idris Elba aperçus à Montréal dans des endroits typiquement montréalais

Liam Hemsworth a pris plusieurs personnes par surprise hier en partageant une photo directement capturée dans l’un des endroits les plus iconiques de la ville de Montréal.



En effet, l’acteur de 29 ans a pris la pose devant un décor des plus automnaux, sur le belvédère du Mont-Royal.

«Un automne frais et vivifiant à Montréal», a indiqué Liam en guise de légende de photo.

Si on se fie à la température clémente sur l'image, le comédien aurait fait sa marche vers le belvédère ce samedi 26 octobre.

On sait que Liam est au Canada depuis quelques semaines déjà, dans le cadre du tournage de la série Dodge and Miles. Après quelques semaines à Toronto et à Hamilton, en Ontario, l’acteur australien semble désormais passer du temps à Montréal.

On ne sait toutefois pas s’il était à Montréal pour des raisons personnelles ou professionnelles. Peut-être souhaitait-il faire découvrir la plus grande ville francophone en Amérique à sa douce, Maddison Brown?

Parallèlement, Idris Elba était également de passage dans la métropole. Dans la fameuse rivalité entre St-Viateur et Fairmount, l'acteur britannique semble avoir fait son choix! Le compte Instagram de St-Viateur Bagel a partagé une photo d'Idris.

«Idris Elba est venu aujourd'hui pour chercher des bagels bien chauds», peut-on lire sous la publication.



L'histoire ne dit pas si les deux vedettes hollywoodiennes sont toujours dans notre métropole, mais on vous conseille de garder l'oeil ouvert.