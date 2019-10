CBC massacre les noms d’albums et d’artistes québécois en français

Dans un article publié lundi soir annonçant les gagnants du plus récent gala de l’ADISQ, le pan anglophone du diffuseur public canadien a fait un choix éditorial intéressant.

Les noms des chansons, des albums et même de certains artistes ont été traduits du français à l’anglais.

Selon la CBC, certains des grands gagnants de la soirée furent l’album Forever de Ginette Reno, The Origin of my Species de Michel Rivard, le vidéoclip pour Family de Alaclair Together et surtout The Night is a Panther du très talentueux Praise.

Les titres ont depuis été corrigés, mais cette bourde a tout de même laissé plusieurs personnes dans la stupéfaction, dont des employés de Radio-Canada.

Quelqu’un à Toronto a cru bon de traduire le nom des albums et des groupes en anglais. C’est regrettable. Et c’est dommage pour mes collègues de CBC Montréal, qui font des efforts colossaux pour parler des artistes francophones et les faire jouer à leur antenne. #ADISQ https://t.co/3A7XLhsSDq — Etienne Leblanc (@leblancetienne) October 29, 2019

Le français se porte tellement bien que la CBC traduit en anglais les titres d'albums des gagnants de l'adisq...#SergentPoivre — Oblomov (@LeGrosRaTt) October 28, 2019

Avis aux amateurs de musique du monde, ne cherchez pas les artistes québécois et leurs titres sur la base de leur traduction faite par la #CBC.

C’est toujours mieux en version originale et en français #PolQc #ADISQ https://t.co/YyOO77Ur1e — Joël Arseneau (@joel_arseneau) October 28, 2019

We at Disque Dur wish to congratulate all the winners of the Quebecer Association for record industries gala.