Une petite fille de 3 ans a mangé 18 yogourts en 10 minutes

La petite Olivia, que son père avait laissée seule quelques instants, avait manifestement très faim!

Une publication Facebook devenue virale ces derniers jours montre, en effet, une petite fille de 3 ans assise à une table.

Elle fait une drôle de face, à mi-chemin entre le sourire et la fatigue.

Mais ce qui retient l’attention, c’est ce qu’il y a sur la table:

18 YOGOURTS!!!!

Son père Arron a raconté à Today’s Parents qu’il avait laissé sa progéniture seule pendant 10 minutes, le temps d’aller faire un tour dans le jardin.

Quand il est entré pour vérifier que tout allait bien, il a eu la surprise de constater que tout allait vraiment bien: sa petite fille venait de manger pour les 3 prochains jours!

Attendri devant tant de beauté, il a été incapable de la chicaner et l’a plutôt prise en photo.

Ce souvenir familial impérissable a désormais été partagé par plus de 10 000 personnes et fait le tour du monde.

Bravo Olivia! Tu as trois ans et tu as compris Internet!

