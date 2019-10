Plein de Québécois se demandent si l’Halloween devrait être remise à cause de la pluie

Les prévisions météo pour le traditionnel ramassage de bonbons d’Halloween ne sont vraiment pas idéales.

À Montréal, par exemple, le service météo Weather.com indique, via Google, des possibilités de précipitations de 90% à 99% pour la soirée de jeudi.

Image Google

Et à Québec, ce n’est guère mieux, comme vous pouvez le constater vous-mêmes.

Image Google

La perspective d’envoyer leur progéniture parader en costume sous une pluie aussi frette que battante décourage donc plusieurs Québécois, qui se mettent à la recherche d’une solution créative pour pallier aux caprices de Dame Nature..

C’est ainsi que les très nombreuses pages Spotted des villes de la Belle Province se sont vues, au cours des derniers jours, inondées (LOL) de publications de parents inquiets de voir leurs enfants obligés de quémander des bonbons sous un déluge.

La plupart se demandaient s’il ne pouvait pas être possible de déplacer l’Halloween à vendredi, puisque le temps devrait plus clément à ce moment.

Voici quelques exemples:

Le peuple du Québec fait donc face à un dilemme plus qu’embêtant, et il ne dispose que de quelques heures pour délibérer, en arriver à un verdict unanime et communiquer efficacement à tous la date FINALE à laquelle les enfants du Québec passeront l’Halloween.

Oups!

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE: la ville de Ste-Julie vient d'annoncer son choix: ELLE REPORTE L'HALLOWEEN!

Les réactions, elles, partent dans tous les sens.

Les «bravos» d'un bord; les «dans mon temps, on passait l'Halloween beau temps mauvais temps» de l'autre; et les «et s'il fait mauvais vendredi, allez-vous encore reporter» dans le milieu.



D'autres municipalités emboîteront-elles le pas? Nous surveillons la situation pour vous!

---



De retour au programme principal:

Dans le fond, quatre prises de position existent:

vous pouvez être d’avis que les enfants ramassent toujours des bonbons le 31 octobre, peu importe la météo

vous pouvez penser que, selon les prévisions météo, selon les endroits, l’Halloween pourrait être déplacée, selon les années, à la première belle soirée après le 31 octobre

vous pouvez penser que l’Halloween devrait toujours être le samedi précédent le 31 octobre, sans égard à la météo

vous pouvez être d’avis que, selon les prévisions météo, l’Halloween pourrait être déplacée au samedi précédent le 31 octobre

C’est simple, hein?

Sondage Qu’en pensez-vous? L’Halloween, c’est le 31 octobre. La pluie, c’est pas le fun. La pluie, c’est pas le fun, mais coucher les enfants tard, ce l’est encore moins. J’aime la chicane . Partagez votre résultat sur Facebook

