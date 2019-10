Un bikini tellement petit que c'est gênant et Lady Gaga qui se frotte: on commente les nouvelles ridicules

Comme d'habitude, on a décidé de rire de l'actualité.

Cette semaine, on était accompagné de l'humoriste Anne-Marie Dupras, et on n'a pas été déçu de la cuvé. Regardez ça ci-haut.

Les nouvelles qui nous ont fait réagir cette semaine:

1. Une touriste arrêtée pour un bikini vraiment trop petit

2. Lady Gaga tombe en bas de la scène

3. Il laisse sa petite-fille conduire son quadriporteur et le regrette instantanément

4. Des ballounes pour apprendre à s'essuyer les fesses

Des nouvelles folles comme ça, il y en a toutes les semaines: