Venez visiter la maison hantée la plus épeurante du web

Pour la première fois, le Sac de chips ouvre une maison hantée numérique.

C’est comme une vraie maison hantée, mais dans votre internet.

Pas de file d'attente, pas de prix d’entrée. Juste de la terreur pure.

Entrez... si vous osez.

On vous demande maintenant de fermer toutes les lumières et de, SVP, partir cette vidéo de sons d’épouvante.

Vous entrez dans la maison.

Ça ne sent pas super bon. Un peu comme du popcorn, mais pas tout à fait.

Devant vous, il y a un long corridor.

Dreamframer - stock.adobe.com

Vous commencez à le traverser.

ATTENTION!

Le fantôme de la mère d’un de vos amis d’enfance apparaît et hurle:

«ENLÈVE TES SOULIERS! TU VAS METTRE DE LA TERRE PARTOUT, OUHHH!»

Vous enlevez vos souliers.

HORREUR! LE TAPIS EST MOUILLÉ!

Vous devrez parcourir le reste de la maison avec des chaussettes mouillées.

Vous entrez dans la première pièce à gauche...

AHHHHHH! C’EST MARILYN MANSON. IL EST EN TRAIN DE SE SUCER. IL EST CAPABLE PARCE QU’IL S’EST FAIT ENLEVER LES CÔTES FLOTTANTES!

Vous traversez la salle et entrez dans une cafétéria pleine d’ados.

On vous remet un cabaret avec une grosse assiette de spaghetti et un verre de lait dessus, et on vous fait avancer.

AH NON! QUELQU’UN VOUS FAIT UNE JAMBETTE ET LE CABARET AINSI QUE SON CONTENU SE FRACASSENT SUR LE SOL. TOUT LE MONDE VOUS POINTE ET RIT DE VOUS!

QUELLE HORREUR!

cherylvb - stock.adobe.com

Vous sortez hâtivement de la cafétéria.

UN DRACULA SORT DE NULLE PART ET VOUS CROQUE LE COU! VOUS ÊTES MAINTENANT UN DRACULA!

Gorodenkoff - stock.adobe.com

VOUS NE POURREZ PLUS JAMAIS MANGER DE PAIN À L’AIL! AHHHHHH!

Vous entrez dans une petite pièce sombre. Elle est complètement vide, sauf pour un téléphone qui traîne par terre. Il sonne. Vous répondez.

bogdandimages - stock.adobe.com

C’EST VOTRE MÈRE! ELLE A UN PROBLÈME AVEC SON ORDINATEUR!!! OUUUUUUHHHHHH!!!

Vous sortez de la pièce et vous vous retrouvez devant un écran de iPad géant. Dessus, on peut lire une conversation de groupe entre tous vos amis.

ILS DISENT QU’ILS SONT JUSTE VOTRE AMI PARCE QU’ILS TROUVENT QUE VOUS FAITES PITIÉ! ILS S’EN VONT JOUER AU PAINTBALL SANS VOUS INVITER!!!

Dans la pièce suivante, un homme portant un jersey des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et une casquette à l’envers vous accueille.

Il vous regarde directement dans les yeux et...

ROTE VRAIMENT FORT!!!!

ÇA SENT LES SAUCISSES!!!! LA PIÈCE NE CONTIENT PAS DE FENÊTRES!!!

IL ROTE ENCORE!!! PLUS FORT QUE LA PREMIÈRE FOIS!!!

Vous sortez en courant et entrez dans la dernière pièce de la maison.

C’EST LE BOUT DANS THE SHINING OÙ JACK PENSE QU’IL EMBRASSE UNE FEMME SEXY, MAIS C’EST UNE VIEILLE MADAME EN DÉCOMPOSITION. AHHHHHHHHHHH!

Bravo. Vous avez survécu. Joyeuse Halloween.

