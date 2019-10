Tenue vestimentaire: Catherine Dorion se déguise en députée «modèle»

On n’a jamais autant parlé d’Halloween et coup de théâtre... on en parle encore dans ce texte!

Après que sa tenue vestimentaire ait fait jaser l’année dernière, la députée de Québec solidaire dans Taschereau, Catherine Dorion, a trouvé le meilleur déguisement qui soit.

Dans une photo publiée jeudi après-midi sur ses réseaux sociaux, on peut voir la députée-poète porter des collants, des talons hauts et même un veston au Salon rouge.

Elle est habillée en députée MODÈLE.

«Joyeuse Halloween», peut-on lire.

Wow.

Ça, c’est du «trollage» extrême.