Les producteurs de «Bohemian Rhapsody» préparent un film sur les Bee Gees

Vous n’appréciez pas particulièrement les biopics musicaux? Prenez votre mal en patience.

Le genre a connu une telle popularité dans la dernière année, notamment avec les films sur Queen, Mötley Crüe et Elton John, que les producteurs ne veulent pas passer à côté de cette manne.

Selon The A.V. Club, c’est maintenant au tour du trio d'origine australienne les Bee Gees, formé des frères Robin, Maurice et Barry Gibb, de voir son parcours relaté pour le grand écran.

Paramount Pictures et le producteur Graham King se sont même portés acquéreurs des droits pour utiliser la musique des trois frères.

Si les Bee Gees sont bien connus pour leur période disco, surtout grâce à la trame sonore de La fièvre du samedi soir avec John Travolta, les frères Gibbs ont débuté leur carrière sur scène dès les années 50.

Toutefois, leurs premiers enregistrements sont parus au cours de la décennie suivante. Avec un répertoire «bubblegum» teinté d’un psychédélisme pop, les Bee Gees ont connu un immense succès en Angleterre à la fin des années soixante.

Le seul survivant de la fratrie chantante, Barry Gibb, ne semble pas impliqué pour le moment dans le processus du film.

Aucun titre n’a été annoncé non plus pour ce long-métrage. Parions que ça va tourner autour de Stayin’ Live, You Should Be Dancing ou Night Fever.