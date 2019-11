Rage Against the Machine annonce officiellement un retour sur scène pour 2020

Attendez-vous à entendre des hordes de fans de Rage Against The Machine hurler «F*** you I won’t do what you tell me» en 2020.

Loudwire annonce que Zach de la Rocha reprendra son rôle au sein de la formation phare des années 90. Forbes confirme également la nouvelle que Rage Against The Machine sera tête d’affiche au festival Coachella en Californie en avril.

Même que la formation elle-même avait avancé quelques dates pour mars et avril. S’agissait-il d’une authentique annonce ou d’une rumeur un peu folle?

Selon Wayne Kamemoto, un proche collaborateur du groupe, les interprètes de Killing in the name s’apprête bel et bien à reprendre la route en 2020.

Peu de dates sont annoncées par contre. Et les spectacles listés se tiendront en Californie, au Nouveau-Mexique, en Arizona et au Texas. On ne parle pas d’une tournée mondiale ici. Du moins, pas pour le moment.

L’information demeure plutôt sommaire. Les membres de Rage Against the Machine retourneront-ils en studio d’ici leur retour sur les planches pour offrir de nouvelles chansons à leurs fans? C’est à suivre.

Le groupe s’était séparé une première fois en 2000 mais s’était reformé sporadiquement au cours de la décennie suivante.

Depuis 2016, le guitariste Tom Morello, le bassiste Tim Commerford et le batteur Brad Wilk ont fondé le groupe Prophets of Rage en compagnie de Chuck D de Public Enemy et de B-Real de Cypress Hill.