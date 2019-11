[VIDÉO] Ces génies ont eu la meilleure idée pour protéger leurs enfants de la pluie à l’Halloween

Hier soir, dans un Québec divisé, la moitié de la population passait l’Halloween sous une pluie moins diluvienne que prévu, pendant que l’autre moitié attendait son tour.

On vous évite tous les tenants et aboutissants de ce débat mémorable qui a marqué l’histoire du Québec, et on vous invite plutôt à constater le véritable génie québécois qui se met en oeuvre sous l’adversité.

Hier soir, un certain Jacyka Caza (que l’on salue!) a mis en ligne une vidéo qui se propage comme des petits pains chauds sur Facebook.

Dans cette vidéo tournée sur la rue Limoges à Mascouche, on peut apercevoir de braves halloweeneux faire preuve d’une créativité sans bornes pour protéger leurs enfants de la pluie.

Comme vous le voyez, les adultes traînent un genre d’auvent ou de tente promotionnelle pendant que les enfants marchent sous le chapiteau ambulant, bien au sec.

Le Sac de Chips souhaite donc prendre un instant pour saluer ces grands génies à qui le gouvernement du Québec devrait décerner une médaille d’honneur ou une décoration du genre.

Bravo!

