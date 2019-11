9 révélations étonnantes de Maripier Morin à «Tout le monde en parle»

L’animatrice Maripier Morin était sur le plateau de «Tout le monde en parle» dimanche pour traiter de ses projets télé, «Mais Pourquoi?», sur Z télé, et «Studio G» sur les ondes de TVA.

Voici 9 révélations surprenantes de celle qui est aussi comédienne:

1. Questionnée à savoir pourquoi elle avait choisi de «garder» Brandon Prust dans l’épisode sur la parentalité dans sa série «Mais pourquoi?», elle répond: «Par désir de transparence. On était ensemble à ce moment-là. Pour la pertinence du propos, il fallait le laisser comme ça.»

2. «Les gens [du public] sont là dans les bons moments et dans les mauvais [comme sa rupture]. Les gens sont d’une grande délicatesse et d’une grande douceur.»

3. «Je sais que j’ai beaucoup donné, que je me suis beaucoup confié. Mais est-ce que je suis obligée de parler de ma rupture dans les médias? Il me semble que je ne suis pas obligée. Je n’ai pas signé un contrat qui me dit que je dois en parler.»

4. «Il faut dire aux femmes en 2019 que ce ne sont pas des monstres si elles ne veulent pas d’enfant.»

5. «On dit jamais ça des hommes qui n’ont pas d’enfants. C’est comme s’il fallait trouver la faille de cette femme-là si elle n’a pas d’enfant. “Carriériste, égoïste”, etc. Ça m’énerve au plus haut point.»

6. Pour un épisode de Mais pourquoi? sur la nudité, l’animatrice a dansé nue dans un bar de danseuses. Elle n’a pas du tout aimé l’expérience. «T’es un numéro. Les gars sont là pour voir de la chaire. C’est tout ce qu’il y a de plus animal. Ça m’a beaucoup atteinte.»

7. La femme de 33 ans qui n’a pas froid aux yeux a même considéré «essayer» de danser dans l’isoloir. «Finalement, aujourd’hui, ce genre de danse flirte avec la prostitution, alors je ne l’ai pas fait.» De toute façon, c’était un épisode sur la nudité et non sur la prostitution.

8. Maripier Morin adore animer Studio G, à TVA, même si elle trouve que les critiques sont parfois difficiles avec elle. «On ne donne pas toujours la chance au coureur. Aujourd’hui, on est impatient dans tout, pas juste à la télé. Moi j’adore Studio G. Je suis super contente. C’est un gros party avec les gens qu’on aime.»

9. «Si Mais pourquoi?, ça avait un gars l’animateur, on crierait au génie. Mais là, c’est moi» a conclu l’animatrice.

