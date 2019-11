[VIDÉO] Axl Rose prend une méchante débarque sur scène

Lors d’un concert récent à Las Vegas, le charismatique leader du groupe Guns N’ Roses, Axl Rose, a pris une méchante débarque.

Le rocker de 57 ans était en train de chanter sa version du classique de Bob Dylan Knockin’ on Heaven’s Door quand son pied est entré directement en contact avec une substance glissante qui se trouvait sur la scène.

L'absence de friction entre la scène et le pied de Axl Rose a fait en sorte que le chanteur s’est retrouvé par terre.

Malgré la violence de l’impact, l’homme qui a aussi été le chanteur de AC/DC à moment donné s’est rapidement relevé et a continué le spectacle.

Tsé comme on dit, the show must go on.

Rose a ensuite pris une serviette pour essuyer le sol, question de ne pas retomber.

Guns N’ Roses est présentement au milieu de sa tournée Not in this Lifetime.

