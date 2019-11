Bruno Blanchet et Marc Labrèche imitent la reine d’Angleterre et le prince Philip, et c’est majestueux

Dans le cadre de son émission Cette année-là, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, l’animateur et homme drôle Marc Labrèche a eu la chance de s’entretenir avec le couple le plus connu de la planète.

Bin, genre de.

Bruno Blanchet et Marc Labrèche ont sorti les prothèses de menton et les perruques, et ont livré leur interprétation hilarante de la reine Elizabeth II et de son époux, le prince Philip.

Dans le sketch, la souveraine avec le plus long règne de l’histoire du Royaume-Uni nous confie son amour pour la Belle Province tandis que le duc d’Édimbourg fait de son mieux pour ne pas mourir.

C’est toujours le fun de voir ces deux-là ensemble.