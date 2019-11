Il y a un nouveau membre dans la famille de Mariana Mazza et il est pas mal cute

La famille de Mariana Mazza s'agrandit! L'humoriste est maintenant la maîtresse d'un mignon petit chien.



C'est sur son compte Instagram que la comique Mariana nous a dévoilé l'existence de son nouveau petit bébé, un caniche miniature qu'elle a nommé Bobby DeNiro (hehehe).

Et en voyant la photo de ce dernier, on comprend sans trop de difficulté pourquoi elle est tombée sous son charme! Il est pas mal cute.

Sous la photo, celle qui sillonne toujours le Québec avec son premier one-woman show, Femme ta gueule, a inscrit: «Bobby DeNiro World Tour around the world», laissant alors sous-entendre que son nouveau compagnon l'accompagne en tournée. Et en effet, dans ses stories Instagram, Mariana a montré que le jeune chiot la suit durant ses spectacles. La paire est rapidement devenue inséparable!



En commentaire, Roxanne Bruneau, qui est repartie avec la statuette pour la chanson de l'année lors du plus récent Gala de l'ADISQ, tâte déjà le terrain pour que Bobbby rencontre son propre chien, Paco.

