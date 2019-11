Nostalgie: les 15 couvertures du 7 Jours dont tout le monde parlait en 1995

Vous le savez maintenant, le magazine 7 Jours célèbre cette année son 30e anniversaire.



Afin de marquer le coup, l'équipe du magazine a épluché les archives, de 1989 à aujourd'hui.

La semain dernière, on vous a présenté les Unes les plus marquantes de 1993 et 1994.

Aujourd'hui, on continue la tradition avec 15 couvertures qui ont fait jaser en 1995:



1) Marie-Soleil Tougas

Photo : Guy Beaupre / TVA Publi



2) Sophie Lorain

Photo : /



3) Marc-André Coallier et Anne Dorval

Photo : /



4) Renée Martel

Photo : /



5) Jean-Luc Mongrain

Photo : /



6) Patrick Huard et Lynda Lemay

Photo : /



7) Marie-Josée Taillefer

Photo : /



8) Julie Masse

Photo : Guy Beaupre / TVA Publi



9) Mario Pelchat

Photo : Guy Beaupre / TVA Publi



10) Patricia Paquin

Photo : /



11) Ginette Reno

Photo : /



12) Louise Marleau et Claude Dubois

Photo : Guy Beaupre / TVA Publi



13) Mitsou

Photo : /



14) Louise Deschâtelets

Photo : / TVA Publications



15) Chantal Lacroix

Photo : /

