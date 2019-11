Beatrice Bouchard se dévêtit trois fois plutôt qu’une pour l’Halloween

Beatrice Bouchard a tout donné pour l’Halloween cette année.

Celle qui nous a habitués aux costumes sexy avec sa jumelle ne s’est pas déguisée qu’une seule fois.

• À lire aussi: PHOTO | Eugenie Bouchard et sa soeur dévoilent leur déguisement d'Halloween

Oh non. Elle s’est déguisée trois fois. C’est deux fois de plus.

Elle a commencé le tout presque normalement avec un kit de bal masqué.

La sœur de Genie Bouchard a pris le temps de publier deux photos de ce moment.

Ensuite, elle s’est déguisée en ce qu’elle affirme être une agente de bord de la compagnie Singapour Airlines.

Évidemment, nous avons vérifié si le déguisement était réussi (rigueur).

Voici de quoi on vraiment l’air les agentes de bord de la compagnie.

Ok.

Et finalement, Beatrice avait gardé le meilleur pour la fin. Voici Shérif Woody, mais pas de pantalon.

Encore une fois, nous avons vérifié. Voici Woody et Beatrice.

Toy Story / @beatricebouchard

C'est ce qui conclut la trilogie d'habits 2019.

Pour d'autres déguisements de vedettes: